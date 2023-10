CALCIO FEMMINILE Calcio Femminile, nasce la prima Nazionale giovanile Giacomo Piva sarà il commissario tecnico della squadra che parteciperà al Torneo di Sviluppo della UEFA.

San Marino avrà la sua prima nazionale femminile. Sarà una squadra giovanile e parteciperà al Torneo Sperimentale della UEFA under 16. A guiderà questa nazionale giovanile sarà Giacomo Piva, già tecnico della formazione under 17 della San Marino Academy. Il debutto per la nascente nazionale under 16 è previsto per la prossima primavera.

