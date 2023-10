SERIE B FEMMINILE Calcio Femminile, San Marino Academy ko con il Chievo

Sconfitta casalinga per la San Marino Academy che cede in casa contro il Chievo per 3-1 nella terza giornata del campionato di serie B. Clivensi in rete con Roberta Picchi, Serena Landa e Angelica Poli. Per le Titane la rete di Raffaella Barbieri.

