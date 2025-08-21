SERIE B Calcio Femminile: sei talenti delle giovanili promossi fra le ‘grandi’ Elisa Terenzi, Arianna Forcellini, Sara Giannotti, Cristina Carli, Sofia Ceppari e Vanessa Lombardi pronte al grande salto

Calcio Femminile: sei talenti delle giovanili promossi fra le ‘grandi’.

Sei giovani atlete della San Marino Academy sono state promosse dal settore giovanile alla Prima Squadra in Serie B. Si tratta di Elisa Terenzi, Arianna Forcellini, Sara Giannotti, Cristina Carli, Sofia Ceppari e Vanessa Lombardi.

Per la società gestita dalla FSGC si tratta di "lampanti esempi della bontà del lavoro che da anni viene condotto alla cosiddetta base della piramide, ossia nei ranghi del settore giovanile." Tre di loro – Terenzi, Forcellini e Giannotti – sono sammarinesi di passaporto; le prime due hanno già avuto modo di rappresentare San Marino con le neonate Nazionali femminili del Titano. Due ragazze – Lombardi e Terenzi – lo scorso anno fecero l’esordio in Prima Squadra. [Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: