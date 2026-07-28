Calcio femminile, un gruppo di sammarinesi nel giro della Nazionale giocherà a Rimini

La Femminile Rimini Calcio pesca a San Marino, tesserando un gruppo di atlete nel giro della Nazionale del Titano per la prossima stagione. Nel 2026-27, le giocatrici sammarinesi che non giochino nella San Marino Academy o in altri club di riferimento, troveranno nei colori biancorossi una squadra in cui "continuare a portare avanti la loro passione sportiva ad alto livello", si legge in una nota del Rimini. Oltre alla vicinanza della Riviera, ad aiutare le calciatrici ci sarà la presenza in panchina di Gabriele Rossi, ex arbitro internazionale di San Marino e allenatore di esperienza.

"Tutto questo serve a entrambe le realtà: FSGC, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, ha bisogno di atlete pronte a scendere in campo per la nazionale sammarinese - prosegue la nota del club -. Femminile Rimini Calcio, da oggi può contare su ragazze motivate, che hanno voglia di fare bene con la maglia biancorossa... e non solo".







