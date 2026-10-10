CAMPIONATO SAMMARINESE Calcio: Folgore travolgente, La Fiorita cala il tris. Libertas, rimonta al 93' Negli anticipi della quinta giornata del Campionato Sammarinese Pennarossa ko 5-1, Murata battuto 3-0 e Cailungo beffato 2-1 allo scadere. Oggi San Giovanni-Tre Fiori e Faetano-Fiorentino

Calcio: Folgore travolgente, La Fiorita cala il tris. Libertas, rimonta al 93'.

La Folgore travolge il Pennarossa 5-1 e conferma il primato in classifica negli anticipi della quinta giornata del Campionato Sammarinese di calcio. Successi anche per La Fiorita, che supera il Murata 3-0 con una doppietta di Bonetti, e per la Libertas, protagonista di una rimonta sul Cailungo completata al 93'.

A Montecchio, la Folgore di Ricci reagisce allo svantaggio iniziale firmato da Belward al 15' e ribalta la partita già nel primo tempo. Pierri pareggia al 26', poi Adami Martins completa il sorpasso. Augusto Garcia Rufer e Raschi portano il risultato sul 4-1 prima dell'intervallo, mentre Pancotti chiude i conti nella ripresa. Sul 5-1, il portiere De Angelis neutralizza anche un rigore di Belward, impedendo al Pennarossa di accorciare le distanze. La formazione di Falciano resta così davanti a tutti, in attesa della sfida tra Domagnano e Tre Penne.

A Dogana, La Fiorita supera il Murata 3-0 e conquista la seconda vittoria della gestione Andy Selva. Dopo un primo tempo dominato senza trovare la rete, i gialloblù sbloccano il risultato al 50' con Bonetti, al primo gol con la nuova maglia. Lo stesso attaccante firma il raddoppio, completando la doppietta personale, prima del definitivo 3-0 realizzato da Serges nel recupero. La Fiorita aggancia momentaneamente il Tre Fiori in classifica.

Finale al cardiopalma ad Acquaviva, dove la Libertas batte il Cailungo 2-1 grazie a un gol di Greco al terzo minuto di recupero. I rossoverdi, avanti dal 38' con Cecconi, resistono fino al 79', quando Greco trova il pareggio. È ancora l'attaccante granata a decidere la sfida al 93', completando una rimonta che porta la Libertas a quota 8 punti. Decisive anche le parate di Foiera sulle occasioni del Cailungo, fermo a quota 3.

Il quinto turno prosegue oggi con San Giovanni-Tre Fiori ( diretta su San Marino Rtv, canale 550 ) e Faetano-Fiorentino. Domenica 11 ottobre in programma Virtus-San Marino Academy, Domagnano-Tre Penne ( diretta su San Marino Rtv, canale 550 ) e Cosmos-Juvenes Dogana.

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