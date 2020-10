COVID-19 Calcio Giovanile: sospesa tutta l'attività di base fino al 3 novembre

Calcio Giovanile: sospesa tutta l'attività di base fino al 3 novembre.

Alla luce dei casi di positività al Covid-19 che ha visto coinvolte anche le fasce di età più giovani, la FSGC ha disposto la sospensione dell’intera attività del settore giovanile di base da oggi fino almeno al prossimo 3 novembre. Sono perciò interrotti raduni, allenamenti e partite delle categorie: Under 8, Under 10 ed Under 12.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“La nostra intenzione – fa sapere il Consiglio Federale – non è solo quella di non essere d’intralcio al lavoro di capitale importanza portato avanti dalle autorità sanitaria, ma – anche in seguito ad un confronto con il Dipartimento Prevenzione –di collaborare fattivamente e per quanto ci compete affinché si possa definire al meglio il perimetro della situazione contingente. Fino a quando la stessa non verrà circoscritta e comunque almeno fino alla prima settimana di novembre, l’attività facente riferimento al settore giovanile di base è da considerarsi dunque sospesa in ogni forma”.

Una decisione che non è stata presa in quanto il protocollo anti-contagio sinora adottato anche a livello di calcio giovanile non sia più sufficiente, piuttosto per andare incontro in maniera preventiva ad un’esigenza della comunità. Anzi, come sottolinea il Vice Presidente e Responsabile del Settore Giovanile Alessandro Giaquinto, “il rispetto e l’applicazione delle norme anti-contagio è sempre stato portato avanti con la massima precisione e solerzia dai poli calcistici sammarinesi, che – nessuno escluso – ormai da quasi due mesi è alle prese con autocertificazioni bisettimanali, rilevamento della temperatura corporea dei ragazzi, rispetto del distanziamento sociale e dell’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza personale, così come con la sanificazione degli attrezzi tecnici con i quali i giovani calciatori di San Marino interagiscono quasi quotidianamente”.







I più letti della settimana: