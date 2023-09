EURO 2024 Calcio, la Slovenia vince a San Marino 4-0

Calcio, la Slovenia vince a San Marino 4-0.

La Slovenia s’impone al San Marino Stadium 4-0 con due reti per tempo. La nazionale di Kek sblocca la partita dopo soli 4’ minuti con il giocatore del Bordeaux Vipotnik che non può sbagliare da dentro l’area. Il raddoppio sloveno al 16’ porta la firma del centrocampista del Pisa Jan Mlakar. Nella ripresa il tris con un gran mancino da fuori del calciatore dell’ Udinese Lovric. Al 67’ Karnicnik batte ancora Elia Benedettini. Il Var da una mano ai Titani al 74’ annullando per fuorigioco il gol di Cerin.

