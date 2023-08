CAMPIONATO SAMMARINESE Calcio, lunedì 7 agosto nascerà il campionato sammarinese 2023/2024 Alla Casa del Calcio saranno sorteggiati gli abbinamenti

Saranno sorteggiati lunedì 7 agosto gli abbinamenti che andranno a comporre il calendario del Campionato Sammarinese 2023/2024. Alla Casa del Calcio le 16 squadre conosceranno il programma della nuova stagione e partirà ufficialmente la rincorsa al Tre Penne campione in carica. Nella stessa serata anche gli abbinamenti di Coppa Titano. La Virtus detentrice salterà il primo turno, mentre la squadra under 22 non prenderà parte alla competizione. Il primo trofeo della nuova stagione sarà la Supercoppa Sammarinese, assegnata il primo settembre con in campo il Tre Penne e la Virtus.

