CALCIO MERCATO SAN MARINO Calcio Mercato: dal San Marino al campionato sammarinese

Partiamo dalla serie D. Il Presidente del San Marino Calcio Emiliano Montanari non lascia ma raddoppia. Dopo la non concessione della FSGC dello Stadio di Acquaviva per la stagione 2025-2026, nell'ambiente serpeggiava l'ipotesi di una possibile cessione immediata della società biancoazzurra da parte del Presidente. Ed invece, pare che il no sullo stadio abbia stimolato l'imprenditore romano a fare ancora meglio. Il San Marino Calcio ha tempo fino ai primi di luglio per comunicare alla Lega la sede delle partite da giocare in casa, la scelta cadrà su Cattolica. E dunque sarà il Calbi di Cattolica la nuova casa del San Marino Calcio. Montanari, a breve, farà fronte a tutte le inadempienze accumulate nella stagione precedente compreso un premio salvezza per la squadra, per poi ripartire senza pregressi per la nuova stagione. Il piano principale è quello di trattenere i sammarinesi attualmente in rosa, Filippo Fabbri e Alessandro Tosi e aggiungerne altri. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Edoardo Colombo portiere della Nazionale lo scorso anno al Forlì e quello di Filippo Berardi. Potrebbe essere ancora Oberdan Biagioni il tecnico del San Marino anche per la prossima stagione. La prossima settimana dovrebbe esserci l'incontro decisivo.

La Sammaurese della nuova società Bb Global ha scelto l'ex Torino Antonino Asta nuovo tecnico. Asta prende il posto di Stefano Protti artefice della salvezza. Il vice di Asta sarà l'ex attaccante di Sampdoria, Cesena e Bologna Pino Lorenzo. Con Stefano Dadina preparatore dei portieri. Mattia Graffiedi è il nuovo allenatore del Progesso. Si muove anche il Tropical Coriano che ha ottenuto l'omologazione dello Stadio “Grandi”. Confermato il tecnico Scardovi e il DS Terenzi. Il colpo per l'attacco potrebbe essere quello del pesarese Davide Arrondini classe 1999.

E veniamo a San Marino: Virtus. Confermati i tre acquisti che si aggregheranno alla squadra anche per la Champions League: si tratta di Zulli, Merlonghi e Amati. Attivissima La Fiorita con gli arrivi di Dormi, Guidi, Barretta dal Tre Penne e Baldinini dal Novafeltria. Il DS Di Giuli sta lavorando per rinforzare la difesa il nome è quello dell'ex Forlì Mirko Drudi. Dal Tre Penne in prestito alla Juvenes/Dogana il portiere Davide Colonna lo scorso anno al Domagnano. La Folgore è vicinissima a Giovanni De Nicolò del San Giovanni e Simone Errico in arrivo dal Cosmos. Il Tre Fiori sulle tracce di Vandi e Loiodice. Luca Ceccaroli al Cosmos. Restano al Tre Penne D'Addario, Palazzi, Pieri e Migani.

