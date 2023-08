CAMPIONATO SAMMARINESE Calcio Mercato, il punto sulle trattative già chiuse dei club del Titano

Calcio Mercato, il punto sulle trattative già chiuse dei club del Titano.

Per il Domagnano da segnalare gli arrivi di Nicola Zafferani, esterno sammarinese del 1991, ex Cailungo e Cosmos. Sempre per la difesa è giallorosso Dario Merendino, con diverse esperienze nel Campionato Sammarinese tra Faetano, Tre Penne e Libertas. Doppio rinforzo per il Fiorentino, che aggiunge due difensori alla propria rosa: si tratta di Abdoulay Papa Gueye, centrale classe 2001 arrivato dal campionato d'Eccellenza lombardo, e del terzino destro Boubacar Diop. Sono gli acquisti numero sei e sette per i rossoblù, che avevano già inserito in rosa due attaccanti, il Nazionale sammarinese Mattia Stefanelli e il giovane Francesco Salemme, i difensori Davide Simoncini e Mattia Costantini e il centrocampista Salif Sidibe, campione d'Italia Primavera con l'Empoli nel 2021, arrivato dalla Serie B ceca.

La Libertas ha blindato la porta con l'arrivo di Elia Benedettini tra i pali. Tra i nuovi acquisti dei granata anche il difensore Nicola Greco, il centrocampista Alessio Tafa e l'attaccante Alessandro Torsani. Per la porta del San Giovanni anche il classe 2003 Michele Magnani. In difesa i rossoneri puntano su Filippo Santi, classe 2001 e Diego Fabbri, terzino sinistro del 2003. Sempre in chiavi arrivi anche Mattia Aprea e il centrocampista Lorenzo Contadini. Per il Tre Fiori, ultimo arrivo in ordine di tempo Nicola Mazzotti, che si aggiunge a Gabriele Varrella, Eric Fedeli, Giacomo Cecconi e Michele Nardi. Per i campioni di San Marino del Tre Penne, ultimi rinnovi con Michael Battistini, Luca Ceccaroli e Davide Cesarini, ai quali si aggiungono quelli di Fabio Giovagnoli e Michele Stellato. Tra le novità in entrata per i detentori della Coppa Titano della Virtus, l'esterno offensivo Alessandro Pecci, il portiere Manuel Barbieri e l'ex Bari Michele Rinaldi. Ai quali si è aggiunto il sammarinese David Tomassini e il ritorno di Daniel Piscaglia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: