Calcio Mercato: Pieri alla Fiorita. Slitta l'appuntamento per il rinnovo di Ricchiuti alla Virtus

Si muovono gli attaccanti, Michele Pieri, nell'ultima stagione nel Faetano, è un nuovo giocatore de La Fiorita. Una trattativa che avvicina Marco Bernacci alla Libertas. La società di Borgo Maggiore abbandonerà così la pista Emilio Docente. Manuel Amati è il nuovo allenatore della Juvenes/Dogana. Trattativa in corso invece per il Fiorentino con Thomas Zagnoli. Torna dal prestito al Domagnano il giovane difensore Simone Nanni, che quindi vestirà la maglia del Tre Penne per il prossimo anno. Rinnovo per Stefano Sartini al suo terzo anno al Cosmos e Kevin Zonzini, per lui quinta stagione in giallo/verde . Slittato l'incontro tra il Direttore sportivo della Virtus Guiducci e Adrian Ricchiuti. Del rinnovo o meno del fantasista argentino se ne riparlerà nei prossimi giorni. Sono 4 i nuovi innesti che vanno ad infoltire la rosa di Bizzotto in gran parte confermata. Il portiere Stimac, il terzino sinistro classe 98 Giammaria Rigoni, il centrocampista del 95 Lut Alljahej. Fatta anche per il giovanissimo centrocampista Elia Ciacci.



