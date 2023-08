MONDIALI FEMMINILI Calcio Mondiali, Chiara Beccari: "Una grande emozione. Tanti messaggi da San Marino" L'attaccante della Juventus, quest'anno in prestito al Sassuolo, ha esordito ai mondiali con la maglia dell'Italia

Grande emozione per Chiara Beccari che giocato con la maglia dell'Italia il mondiale in Nuova Zelanda. La giocatrice, classe 2004, italo/sammarinese è stata tra le migliori della spedizione azzurre, nonostante l'eliminazione dopo la fase a gironi. Con Chiara Beccari, in esclusiva a San Marino RTV, abbiamo parlato dell'avventura ai mondiali, della prossima stagione con il Sassuolo e tanto altro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: