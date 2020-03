Calcio Sammarinese, il punto della situazione Dalla possibile ripresa del campionato alle amichevoli rinviate della Nazionale, passando per futsal e settore giovanile: è ancora tutto "in forse" per il calcio della Repubblica.

Anche a San Marino tiene banco la ripresa del calcio giocato, a partire dal campionato sammarinese. Il decreto scade il prossimo 6 aprile – sempre che non venga allungato – e da lì si potrà avere un'idea più chiara, come spiegato dal Segretario Generale della FSGC, Luigi Zafferani. Anche gli allenamenti per le 15 squadre sono vietati fino allo scadere dello stesso decreto.

Stesso discorso per quanto riguarda futsal e settore giovanile, sulla falsariga del calcio a 11. Di ufficiale, al momento, solo la doppia sfida con la Danimarca per la selezione di Roberto Osimani slittata presumibilmente a novembre. Capitolo Nazionale Maggiore: nulla da fare per le due amichevoli con Albania e Lettonia inizialmente in programma a fine mese e riprogrammate a giugno. Si attende, invece, una comunicazione dalla UEFA per il recupero della sfida in Lituania per l'Under 21 di Fabrizio Costantini.

Nel servizio l'intervista a Luigi Zafferani, Segretario Generale FSGC

