Calcio Under 19, Nazionale battuta dalla Repubblica Ceca 4-0.

Nel minigirone di qualificazione agli Europei under 19 in corso in Repubblica Ceca, la nazionale di San Marino under 19 guidata dal ct Nicola Cancelli è stata superata 4-0 dai padroni di casa. Per i cechi la doppietta di Málek e reti di Horák e Hranoš. Da segnalare anche la traversa sammarinese sul colpo di testa di Mattia Ciacci.

