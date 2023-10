QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 19 Calcio Under 19: troppa Romania per San Marino i Titani cedono 7-0 nella seconda partita del mini-girone di qualificazione agli Europei di categoria.

La Romania s'impone nettamente contro San Marino e vince 7-0 nella seconda partita del mini-girone di qualificazione agli Europei di categoria in corso in Repubblica Ceca. La squadra guidata dal ct Nicola Cancelli tornerà in campo martedì 17 ottobre alle 15:00 contro la Finlandia nell'ultima partita.

