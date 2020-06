CAMPIONATO SAMMARINESE Calciomercato: big scatenate. Follie per gli attaccanti Bernacci, Docente e Traini sono i nomi più gettonati. Gioco al rialzo tra le big per ottenerne le prestazioni

Le big stanno cercando di stringere per gli attaccanti. Libertas scatenata maxi offerta per Marco Bernacci che sembrava ad un passo dalla Fiorita. L'ex Cesena sembrava aver chiuso con il DS gialloblu Luca Bollini, poi è arrivato il rialzo di Borgo Maggiore. Il club del Presidente Ghiotti ha anche il piano B. Se non dovesse chiudere per Bernacci, virata su Emilio Docente. L'ex Rimini si trova in questo momento in vacanza a Gela. Solo al suo ritorno si capirà se sarà Libertas o Fiorita, anche il club di Montegiardino sta pensando all'ex attaccante della Fya Riccione. La Libertas è smpre più vicina al difensore centrale Riccardo Tisselli, ex Savignanese e Romagna Centro, classe 97. La Fiorita, che ha incontrato problemi sul rinnovo del contratto di Simone Loiodice, sta lavorando per sostituirlo. Il Tre Fiori si sta separando da Andrea Compagno, se così fosse il sostituto potrebbe essere Michael Traini, esperienza in Europa per lui con la Folgore.



