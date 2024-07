Danilo Ezequiel Rinaldi è un nuovo calciatore del Cosmos. Il nazionale sammarinese (50 presenze e 1 gol con la maglia biancazzurra) passa dalla Fiorita, con la quale ha conquistato 12 trofei in 12 anni disputando 22 partite europee (con una rete in Conference League). Rinaldi, classe 1986, attaccante centrale o esterno, ha disputato a San Marino 313 partite segnando 96 reti. Vestirà come ormai da tradizione la maglia numero 16.