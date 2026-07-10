CAMPIONATO SAMMARINESE Calciomercato: Virtus vicina a Nunzella, Amati prosegue a Domagnano, il Faetano sceglie il ds e la Libertas pesca un "Nazionale" Colpi e conferme nel Campionato sammarinese. Il Cailungo rinnova il parco portieri, innesti anche per il San Giovanni

Calciomercato: Virtus vicina a Nunzella, Amati prosegue a Domagnano, il Faetano sceglie il ds e la Libertas pesca un "Nazionale".

Due colpi a testa per San Giovanni e Cailungo, uno per la Libertas, un nome grosso che si avvicina alla Virtus, un nuovo direttore sportivo per il Faetano e conferme in panchina e tra i pali per il Domagnano. Sono queste le principali novità di mercato del 10 luglio, a partire da Acquaviva, che è a un passo dalla firma con Leonardo Nunzella, difensore classe 1992, con tanta Serie C alle spalle ed esperienze anche a Lecce, Catania e Parma. Arriva dall'Acerrana, club di Serie D.

Il San Giovanni punta sui giovani, con due rinforzi classe 2005: il difensore Andrea Carlos Filippi, giocatore di stazza (190 cm per 81 kg), con quattro stagioni in Prima categoria e due in Seconda alle spalle e 16 reti alle spalle, e Nicolò Chiaruzzi, centrocampista ex Fiorentino, lo scorso anno trascorso a metà tra Civitanovese e Gambettola. Andrea Magi è il jolly difensivo ingaggiato dalla Libertas. Classe 2001, italiano con passaporto sammarinese, può giocare sia al centro della difesa, sia esterno in una linea a cinque: cresciuto a Cesena, ha militato nella primavera del Rimini e poi ha giocato tra Serie D ed Eccellenza, raccogliendo alcune presenze anche in Nazionale sammarinese. Per motivi di studio sarà disponibile solo a campionato in corso, dall'autunno.

Doppio acquisto in porta per il Cailungo, che rileva Manuel Filippo Tordella - in uscita dal Pennarossa -, e Mirco Bannini, dall'Athena Rimini, anche lui con un passato a Chiesanuova. I due faranno reparto con Massimo Francioni, uno degli 11 già confermati dai rossoverdi, al pari di Alessandro Conti (centrocampista), Matias Colagiovanni (centrocampista), Antonio Bua (attaccante), Adolfo Hirsch (attaccante), Lorenzo Persichilli (attaccante), Samuel Adu Boateng (attaccante), Manuel Iuzzolino (difensore), Davide Montalti (difensore), Eddine Nasr Ir (difensore), Filippo Quaranta (difensore). Invariato lo staff, guidato da mister Francesco Benedetti.

Confermato anche Manuel Amati come allenatore del Domagnano, dopo il sesto posto dell'anno scorso e l'Europa sfiorata. Con lui resterà anche il suo staff, ma ne entrerà a far parte anche Filippo Maria Baffioni, che lascia il calcio giocato e passa dall'altro lato del campo. Invariato anche il reparto dei portieri: Filippo Papi, fuori per infortunio, che rientrerà a metà stagione, Alessandro Maggioli e Andrea Gregori.

Infine, il Faetano annuncia la nuova direzione sportiva, in vista del rinnovamento della rosa per il 2026/27. Gaetano Leonardo è il nuovo ds dei gialloblù, anche il il suo è un volto conosciuto, avendo giocato qui nella stagione 2014-15. "La sua conoscenza dell’ambiente, insieme a una visione strategica e moderna del calcio, lo ha reso il profilo ideale per guidare l'area tecnica del club", scrive la società, che conferma di voler continuare a investire "con convinzione e lungimiranza sui giovani".

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