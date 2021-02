Calcioscommesse: archiviata la posizione di Gabriele Muratori

Archiviato il procedimento penale nei confronti di Gabriele Muratori. L'ex dirigente della Folgore era indagato nell'ambito del procedimento sul calcioscommesse sammarinese. A dare notizia è lo stesso Muratori attraverso i suoi legali, gli avvocati Luca Greco del Foro di Rimini e Lara Conti del Foro di San Marino.









Alla luce della decisione del Procuratore del fisco, Gabriele Muratori non esclude, dopo essersi consultato con i suoi legali, di agire nelle opportune sedi giudiziarie sportive nazionali e/o internazionali, in presenza dei presupposti, per invocare una rivalutazione dei provvedimenti sanzionatori patiti in sede di giustizia sportiva.