TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:49 Ducati, Marc Marquez rientrerà nel 2026 14:44 Inaugurata in Kenya la “Teto Masai Nursery School” in memoria di Stefano Michi 13:05 Ente di Stato dei Giochi e ISS insieme contro il gioco patologico 12:52 Pdcs: IGR, accordo Ue e scuola all'esame del Consiglio Centrale
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Cambia ancora il tecnico del Faetano: il nuovo mister è Floriano Sperindio

"Pur riconoscendo professionalità e competenza di alto livello - scrive il Faetano - la società ha ritenuto di interrompere il rapporto con Spartera nell'interesse di tutte le parti"

21 ott 2025
Cambia ancora il tecnico del Faetano: il nuovo mister è Floriano Sperindio

La Società Calcio Faetano comunica di avere esonerato l’allenatore Tiziano Spartera. Al suo posto la Società ha scelto Floriano Sperindio che già ieri sera ha guidato l’allenamento. Sperindio torna sulla panchina del campionato sammarinese dopo la fine del rapporto con la Libertas di un anno fa.

"Pur riconoscendo professionalità e competenza di alto livello - scrive il Faetano - la società ha ritenuto di interrompere il rapporto con Spartera nell'interesse di tutte le parti". Per i gialloblu si tratta già del secondo cambio in panchina dopo il divorzio con mister Patrizio Morini all'alba del campionato.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.