Cambia ancora il tecnico del Faetano: il nuovo mister è Floriano Sperindio
La Società Calcio Faetano comunica di avere esonerato l’allenatore Tiziano Spartera. Al suo posto la Società ha scelto Floriano Sperindio che già ieri sera ha guidato l’allenamento. Sperindio torna sulla panchina del campionato sammarinese dopo la fine del rapporto con la Libertas di un anno fa.
"Pur riconoscendo professionalità e competenza di alto livello - scrive il Faetano - la società ha ritenuto di interrompere il rapporto con Spartera nell'interesse di tutte le parti". Per i gialloblu si tratta già del secondo cambio in panchina dopo il divorzio con mister Patrizio Morini all'alba del campionato.
