SERIE D GIRONE F 2025-2026 Cambia la testa. C'è il sorpasso dell'Ostiamare sull'Ancona La 30° si chiuderà l'8 aprile con la sfida tra Termoli e Sammaurese rinviata per maltempo

Njambe e Carpani, tutto nel primo tempo e il Teramo scuote il campionato andando a vincere al Del Conero di Ancona. Una vittoria che permette all'Ostiamare a valanga sul Chieti di riappropriarsi della testa della classifica. Allo Stadio del Conero di Ancona, Teramo batte Ancona 2-0. Al quarto posto c'è l'Atletico Ascoli che con Mazzarani stende il Sora prossimo avversario del San Marino. L'Aquila sta già pensando al futuro e avrebbe contattato il DS sammarinese Alfio Pellicconi per progettarlo. Pelliccioni legato professionalmente al team Capicchioni, starebbe valutando diverse ipotesi per tornare a rivestire il suo vecchio ruolo di Direttore Sportivo e tra queste c'è proprio l'Aquila ma anche Rimini, si attendono sviluppi. Intanto nel derby abruzzese il Notaresco con Di Sabatino e Infantino sbancano lo Stadio Gran Sasso. A l'Aquila, Notaresco batte l'Aquila 2-0. Inferno e ritorno per la Maceratese che nel derby marchigiano con il Castefidardo va sotto 0-2 per effetto della doppietta realizzata dal solito Gallo tra la fine del primo e l'inizio della ripresa. Negli ultimi 15 minuti riemerge la squadra di Maurizio Lauro con Ciattaglia e Ciabuschi. A Castelfidardo, Castefidardo – Maceratese 2-2. Seconda sconfitta consecutiva per la Vigor Senigallia che chiude in 9 uomini a Recanati. Pierfederici per il vantaggio di Recanati. Grandis firma il pareggio rossoblu, Nanapere per la definitiva gioia di Recanati. La Vigor chiude in 9 per le espulsioni di De Marco e Tomba. Dopo 4 mesi torna a riassaporare la vittoria anche il San Marino che con il solito Gasperoni, Melloni e il classe 2007 Golfarelli rifila un tris alla Forsempronese. Termina 0 -0 la sfida tra Unipomezia e Giulianova. Termoli – Sammaurese rinviata per maltempo verrà recuperata l'8 aprile.

Classifica Ostiamare 70

Teramo 68

Ancona 68

Atletico Ascoli 52

L'Aquila 48

Notaresco 47

Giulianova 44

Vigor Senigallia 44

Forsempronese 40

Unipomezia 37

Termoli 34

Maceratese 34

Sora 31

Recanatese 25

Chieti 25

San Marino Calcio 24

Castefidardo 22

Sammaurese 18

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