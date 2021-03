Cambiaghi-Bugeja: 2-0 Sassuolo sulla San Marino Academy

San Marino Academy al limite della “zona rossa”, rappresentata dalla retrocessione in Serie B. Complice il successo del Napoli contro la Florentia, le biancazzurre ora hanno un solo punto di vantaggio. Non basta una prestazione coriacea contro il Sassuolo terzo della classe, le neroverdi passano con un gol per tempo. Il primo è bloccato con poche occasioni da una parte e dall'altra ma, al tramonto, le ragazze allenate da Piovani passano: Tomaselli intercetta il rinvio di Ciccioli e lancia Pirone. La 9 s'invola e serve sul secondo palo Michela Cambiaghi che, tutta sola, non sbaglia e porta avanti il Sassuolo. La rete subita, però, scuote le Titane ed è clamorosa la chance del 43': Barbieri inventa per Menin, il capitano parte in velocità, supera il portiere in uscita ma si defila troppo non riuscendo ad appoggiare da due passi. Sfera sul palo e si rimane sull'1-0. Qualche minuto dopo il risultato rischia di cambiare, ancora sponda Sassuolo: Mihashi serve Pirone, la diagonale di De Sanctis è decisiva ad evitare guai peggiori.









Nella ripresa è solo Sassuolo: mancino in corsa della solita Cambiaghi e palla sull'esterno della rete. Ben più pericolosa, la 36 neroverde, al 70' quando va in slalom nell'area sammarinese saltando tutte ma perdendo l'attimo per il tiro che termina sul fondo di parecchi metri. Un minuto dopo Pirone scappa a Kunisawa ma incrocia troppo con il destro, nessun problema per Ciccioli. Tutto ciò è il preludio al raddoppio emiliano con il giovanissimo talento maltese, Haley Bugeja. La 16enne – entrata da 300 secondi – riceve da Pirone e, al secondo tentativo dopo la ribattuta, è letale e deposita in rete. Settimo centro stagionale per Bugeja e match che non ha più nulla da dire, se non per il bel tentativo di Battelani che sorvola la traversa. Il Sassuolo vince 2-0, la San Marino Academy – ancora senza Alain Conte in panchina – è attesa dalla complicata trasferta nella Capitale contro la AS Roma.