CAMPIONATO Campionato, 10ª giornata piena di scontri diretti Tanti incroci interessanti nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, a partire da Fiorentino-Tre Fiori e Faetano-Domagnano: questi i 2 match trasmessi in diretta su San Marino RTV Sport (ch.93), in streaming sul sito e sulla pagina FB.

Con la Libertas ferma per il turno di riposo, La Fiorita ha la possibilità di allungare in maniera – forse – decisiva per garantirsi il primo posto al termine della regular season. Il match tra i gialloblu ed il San Giovanni aprirà il programma della decima giornata di campionato, l'ultima prima della sosta per la Nazionale impegnata nel “trittico” contro Inghilterra, Ungheria ed Albania. Montegiardino dovrà fare a meno degli squalificati Guidi e Peluso mentre ai rossoneri mancherà Federico Berardi. Sfida interessante in ottica play-off così come il derby tra Fiorentino e Tre Fiori, partita che verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV Sport (canale 93), in streaming sul sito e sulla pagina FB. Per la formazione di Malandri la chance di ipotecare l'accesso alla post-season, per quella di Matteo Cecchetti di consolidarsi tra le prime 4 con la possibilità di partire direttamente dai quarti di finale. Veri e propri scontri diretti, invece, gli altri due incontri calendarizzati per il sabato: Pennarossa e Juvenes/Dogana hanno gli stessi punti ma al limite della zona play-off dove proveranno sicuramente a rientrarci Cailungo e Cosmos. Ultima spiaggia per entrambe le squadre, staccate di 6 punti dal dodicesimo posto.

[Banner_Google_ADS]



Non sarà da meno il programma domenicale, a partire da Folgore-Virtus. Falciano ha il peggior attacco del campionato assieme al Cosmos – appena 6 reti in otto partite – ma si trova al sesto posto, appaiati proprio ai neroverdi di Acquaviva. Dall'altra parte, però, i giallorossoneri non concedono nulla: 473 minuti di imbattibilità, meglio c'è solo La Fiorita capolista. Attesi gol e spettacolo, invece, tra Tre Penne e Murata nonostante le assenze: Cibelli per Stefano Ceci, Benedettini e Tani per Achille Fabbri. Chiude la giornata Faetano-Domagnano che sarà l'altro match trasmesso “live” dall'emittente di Stato. I gialloblu, guidati dal “Fabbri-tris”, vorranno proseguire nel loro momento positivo dopo il primo successo stagionale arrivato contro il Cailungo.



I più letti della settimana: