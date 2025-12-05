Campionato, 12° turno: Testa-coda per il Tre Fiori, Virtus - Tre Penne è il big match

Dopo lo scossone della scorsa giornata, con la prima sconfitta della Virtus da oltre un anno a questa parte, il Tre Fiori che se ne avvantaggia ma non troppo, il ritorno del Tre Penne nella lotta scudetto e il Domagnano che vi s'inserisce di prepotenza, il 12° turno del Campionato sammarinese propone un solo big match. La partita di cartello, in diretta sabato alle 15 su Rtv, sarà Virtus - Tre Penne, sfida che potrebbe cambiare ulteriormente le gerarchie. I neroverdi, ora secondi a 26 punti, vogliono tornare subito a vincere, ma ne hanno solo quattro in più della squadra di Città, che cerca di riavvicinarsi ancora.

Di questo scontro diretto proveranno ad approfittare il Tre Fiori, impegnato nel testa-coda contro il Murata, ancora alla ricerca del segno positivo in classifica, e il Domagnano, che sfiderà il Faetano, appena rientrato nella zona turno preliminare, in diretta su Rtv domenica alle 15.

L'altra gara di cartello sarà tra Cosmos e Folgore, con in palio punti pesantissimi. La squadra di Selva ha fallito l'aggancio a La Fiorita e, pur essendo in serie positiva, è al limite della zona playoff, quella di Lasagni è stata strapazzata dal Tre Penne, non vince da quattro giornate e ha perso contatto con la vetta.

A proposito de La Fiorita, la squadra di Ceci, sesta a 18 punti, troverà il San Giovanni, quartultimo, e avrà una buona opportunità per riprendere la scalata. E mentre il Fiorentino cercherà la terza vittoria di fila contro la San Marino Academy, in programma ci saranno due ulteriori gare importanti per centroclassifica: sabato, la Juvenes Dogana affronterà la Libertas per provare a entrare in zona playoff, domenica la sorpresa Pennarossa cercherà di risponderle e di rimanere in piena corsa per la posteason, affrontando il Cailungo.







