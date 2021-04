Campionato: 180 minuti decisivi per i play off Penultima giornata di campionato sammarinese. Ancora lotta aperta per la qualificazione diretta al secondo turno con cinque squadre per tre posti.

180 minuti alla fine di una stagione regolare intensa. Una stagione che il covid ha modificato nel format del campionato, di fatto rendendolo decisamente avvincente. Il girone unico con sole gare di andata ha reso la rincorsa ai play off entusiasmante. Con La Fiorita certa del primo posto e della migliore posizione per la fase a scontro diretto, ci sono ancora tre posti da occupare per cinque squadre nella lotta al qualificazione al secondo turno. Nelle gare del sabato Tre Penne – Domagnano è tra le partite più importanti. La squadra di Città è terza alle spalle della Libertas e davanti a Tre Fiori e Folgore. Per i giallorossi è quasi fatta con i 4 punti di vantaggio sul Cailungo, prima delle squadre escluse. Nelle altre gare, la Folgore gioca con il Fiorentino. La squadra di Falciano a pari punti con il Tre Fiori sarebbe dentro il lotto delle 4 squadre grazie alla vittoria nello scontro diretto, il Fiorentino può provare a migliorare la posizione staccando il Murata fermo per il riposo. Cosmos – Juvenes/Dogana mette in palio punti utili solo alla squadra di Manuel Amati.

Per Cailungo – Pennarossa passano le ultime speranze della squadra di Bianchi di rimanere attaccata alla matematica con un risultato negativo del Domagnano. Per i biancorossi di Andy Selva resta apertissima la possibilità di raggiungere una posizione che vale il secondo turno. Il programma si completa domenica le ultime tre gare della giornata. Antipasto di play off con La Fiorita – Tre Fiori. Con i gialloblu di Fiorentino in lotta per le prime quattro posizioni. Libertas – Virtus è la gara più interessante della domenica con entrambe le formazioni interessante a conquistare i tre punti alla luce di una classifica che mette i granata nella necessità di non perdere punti per mantenere la seconda posizione e i neroverdi di Acquaviva per migliorare il piazzamento per i play off. Chiude San Giovanni – Faetano, con i rossoneri all'ultimo impegno nella stagione regolare dovendo osservare il riposo nell'ultimo turno. Gialloblu già fuori.



