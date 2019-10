Campionato, 1ª giornata: super Fiorentino, partenza ok per le "grandi"

Da un successo all'altro: continua la striscia positiva del Fiorentino Futsal, aperta in una stagione – la scorsa – fatta di sole vittorie. E la prima giornata di campionato ha dimostrato ancora una volta lo strapotere della squadra di Roberto Chiaruzzi che ha perso giocatori importanti come Belloni e Franciosi ma continua ad avere un quintetto di tutto rispetto. A partire da Danilo Busignani, autore di 5 delle 9 reti con le quali il Fiorentino ha liquidato la pratica Virtus. Oltre al giocatore della Nazionale, per i rossoblu a segno anche Paoletti, Righi, Casadei e Di Paolo mentre serve solo per le statistiche il gol di Toccaceli per Acquaviva.

Il Fiorentino parte, quindi, con il piede giusto così come le altre pretendenti al titolo. La partita più bella ed equilibrata è quella di Fiorentino tra Folgore e Pennarossa con i giallorossoneri allenati da Fabio Traviglia che vincono 3-2 con i sigilli di Pelliccioni, Chezzi e Berardi. Ai biancorossi non bastano quelli di Ciacci e Putti. Sempre a Fiorentino, Tre Fiori – La Fiorita si chiude sul 3-0 per i ragazzi di Matteo Michelotti. Segnano Simoncini, Santi e Casadei.

Dopo la sconfitta in Supercoppa, invece, inizia con 3 punti il campionato della Juvenes/Dogana: 6-2 sul San Giovanni con la tripletta di Forcellini, la doppietta di Giardi e Gatti. Tris di vittorie, quindi, per Serravalle che registra pure il netto 4-1 del Cosmos sulla Libertas mentre l'unica X della prima giornata è il 2-2 tra Faetano e Domagnano: due gol di Faetanini da una parte, Mattioli e Andreini dall'altra.