CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: 20' giornata con Fiorentino - Virtus in diretta su RTV

Nel sabato del campionato sammarinese occhi puntati sulla sfida di Montecchio tra Fiorentino e Virtus. La capolista in serie utile da 4 partite, sfida i rossoblu reduci dal ko contro il Cosmos. Stesso orario delle 15 per Murata – La Fiorita. La squadra di Montegiardino continua a inseguire a due punti e spera in un passo falso dei neroverdi per riprendersi il primo posto. Per farlo deve fare prima risultato contro un Murata reduce dalla sconfitta con il San Giovanni. Cerca l'ennesima vittoria il Cosmos. La squadra di Berardi ha vinto le ultime 11 partite di fila. La vetta è lontana 7 punti, il secondo posto cinque. La matematica permette di sperare, i risultati ottenuti anche. I gialloverdi sfidano il Cailungo. Nel programma delle 15 si gioca anche San Giovanni – Tre Penne. La squadra di Ceci è in lotta per il terzo posto e deve guardarsi le spalle dal Tre Fiori, i rossoneri occupano attualmente la penultima posizione che vale la post-season.

Alle 18:15 in campo San Marino Academy – Libertas, sfida che vale il piazzamento e tiene aperta ancora la rincorsa all'ultimo posto per gli spareggi.

Domenica, sempre dalle 15, il big match è Folgore – Tre Fiori a Montecchio, con la squadra di Falciano che ha un punto di vantaggio sulle inseguitrici nella corsa al posto che vale i play off. Più avanti il Tre Fiori reduce dalla vittoria sul Pennarossa. Nel programma domenicale anche Faetano – Domagnano e Juvenes/Dogana – Pennarossa. Se la seconda sfida vede molto favorito la Juvenes/Dogana, la prima partita vale un posto negli spareggi. Gialloblu e giallorossi sono appaiati a 17 punti e un successo permetterebbe di staccare la diretta concorrente.

