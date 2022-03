CAMPIONATO Campionato, 25ª giornata: spicca Tre Penne-Folgore Questa sera scatta il 25° turno con i primi due anticipi: Virtus-Juvenes/Dogana e il big match Tre Penne-Folgore. Mercoledì si gioca il derby del Marano tra La Fiorita e Faetano: tutti le partite in diretta radio sui 103.2 di San Marino Classic dalle 21.

Non conosce sosta il campionato sammarinese con le quindici squadre – ad eccezione del Domagnano, fermo per il turno di riposo – già in campo da questa sera per la 25^ giornata in turno infrasettimanale. Spicca su tutte una delle possibili “finali anticipate”, Tre Penne-Folgore: ai biancazzurri di Stefano Ceci – primi in classifica – mancherà gran parte dell'attacco con le squalifiche di Chiurato e del grande ex Imre Badalassi mentre Falciano dovrà rinunciare ad Aluigi e Francioni. Per il Tre Penne è l'occasione di allungare su La Fiorita, per i giallorossoneri una delle ultime per rientrare nella corsa al quarto posto. Occupato, al momento, dalla Virtus: i neroverdi – reduci dal netto 3-0 contro la Libertas – se la vedranno alla stessa ora, 21.15, contro la Juvenes/Dogana.

Sono ben 5, invece, i match del mercoledì sera. Occhi puntati sul derby del Marano tra La Fiorita e Faetano, due delle formazioni più in forma del momento e imbattute nelle ultime 4. Se Montegiardino parte comunque con i favori del pronostico, i gialloblu di Girolomoni hanno la chance di sovvertirli e puntare con decisione ai play-off diretti in caso di risultato positivo. Più agevole – sulla carta – l'impegno della terza forza del campionato: il Tre Fiori, affetto da “pareggite”, incrocerà i tacchetti contro un Cailungo desideroso di recuperare punti sul San Giovanni dodicesimo. Rossoneri di scena a Montecchio contro il Cosmos, in una partita da non sbagliare in ottica qualificazione agli spareggi. Chiudono il programma due sfide interessanti: Murata-Pennarossa con i biancorossi di Andy Selva che non perdono addirittura da 8 turni, e Libertas-Fiorentino, entrambe ko nell'ultima giornata.

