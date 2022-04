CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: 29ª giornata ricca di scontri diretti Penultimo turno di regular season che si gioca in turno infrasettimanale tra mercoledì e giovedì alle 21.15. Diversi gli scontri diretti in programma: Tre Fiori-Virtus vale il 3° posto, Cailungo-Juvenes/Dogana la speranza per gli spareggi play-off.

Solo 180 minuti al termine della regular season di Campionato Sammarinese, ancora tante storie da scrivere e verdetti da definire. Uno dei più importanti riguarda quello per il 12° posto che vale l'accesso agli spareggi play-off: con il Murata fermo per il turno di riposo, Cailungo-Juvenes/Dogana è un vero e proprio scontro diretto. Chi vince si porta a ridosso dei bianconeri per poi giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata. Che, invece, non vedrà di scena il Tre Penne: i biancazzurri di Stefano Ceci, dopo la sfida con il Faetano di mercoledì sera, torneranno in campo solo per i quarti di finale della post-season. L'obiettivo è chiudere nel migliore dei modi e mettere pressione a La Fiorita per conquistare la prima posizione.

Stesse ambizioni per Montegiardino che, 24 ore più tardi, incrocerà i tacchetti contro il Pennarossa dell'ex Andy Selva reduci dal successo contro la Libertas che ha rimesso Chiesanuova in gioco per il quarto posto e, quindi, per i play-off diretti. Il Tre Fiori dista 2 punti, la Virtus 5. E giovedì sera, a Domagnano, si gioca proprio Tre Fiori-Virtus. Arrivare terzi sarebbe importante per morale e classifica, i gialloblu sono all'ultima opportunità contro una delle formazioni più in forma del momento.

Non hanno più nulla da chiedere a questo campionato ma sono già pronte per gli spareggi Libertas e Domagnano – con i giallorossi impegnati anche nelle semifinali di Coppa Titano – oltre a San Giovanni e Fiorentino. In cerca di riscatto, invece, la Folgore campione in carica nel derby di Serravalle contro il Cosmos, ultimo con soli 5 punti.

