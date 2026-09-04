CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato, 2ª giornata: 4 gare il venerdì, 6 squadre per la vetta Due le partite in diretta su San Marino RTV, entrambe alle 15: sabato Folgore-Cailungo, domenica Pennarossa-Murata.

Altro giro, altro turno del campionato sammarinese spalmato su tutto il fine settimana. Il grosso della seconda si gioca di venerdì con 4 partite in programma e altrettante squadre che mirano a mantenersi a punteggio pieno. Tra queste, il compito più arduo ce l'ha il Fiorentino, atteso da una Virtus in cerca del primo successo – e dei primi gol – dopo il pari in bianco nella sfida di cartello con La Fiorita. Tra le altre aspiranti a mantenersi in vetta, il Tre Penne incrocia un Cosmos che a sua volta ha esordito con una X, mentre le rimanenti due affrontano formazioni partite con un ko: il Tre Fiori campione in carica è col Faetano, il Domagnano contro il San Giovanni.

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Sabato sotto col resto del Castello di Serravalle, con Falciano e Dogana che mirano a confermarsi dopo i netti successi della prima (5-0 al Murata, 4-0 al Faetano). La Folgore incrocia un Cailungo ancora a zero – gara trasmessa in diretta, dalle 15, su San Marino RTV – la Juvenes la Libertas, che sta a quota 1. Tutte a caccia della prima vittoria invece le squadre in campo domenica: La Fiorita, unica del lotto ad avere un punto in classifica, aspetta la San Marino Academy, mentre Pennarossa-Murata sarà l'altra partita del turno trasmessa in diretta su San Marino RTV, sempre dalle 15.



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