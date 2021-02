Campionato, 7ª giornata: il big match è Folgore-Tre Penne

Cosmos-Domagnano è stato l'antipasto, nel weekend si riparte dalle “portate principali” del Campionato Sammarinese. La settima giornata sarà spalmata tra sabato e domenica, con la sola Virtus ferma per il turno di riposo. I gialloverdi di Cristian Protti - dopo il pareggio maturato mercoledì sera - torneranno in campo contro La Fiorita capolista, unica squadra capace di vincerle tutte prima dello stop a fine ottobre. Interessante anche il match tra Murata e Pennarossa con la formazione di Chiesanuova rivoluzionata dal mercato di gennaio e con ben 4 attaccanti nel giro della Nazionale sammarinese: oltre ai già presenti Hirsch e Stefanelli si sono aggiunti anche Matteo Vitaioli e Fabio Ramon Tomassini. Parlando di rivoluzioni non si può non citare anche la Libertas: i granata allenati da Papini si sono mossi fin da subito, con l'obiettivo ben preciso dell'Europa e il primo ostacolo si chiama Faetano. Chiude il programma degli anticipi Juvenes/Dogana-Fiorentino: due squadre che orbitano attorno al dodicesimo posto, l'ultimo valido per accedere ai play-off.









Sono tre, invece, le sfide “domenicali”: i campioni in carica del Tre Fiori saranno di scena a Montecchio contro il San Giovanni mentre il Cailungo riinizierà il suo campionato da Domagnano proprio contro i “Lupi” giallorossi di Cangini, anch'essi reduci dall'1-1 dell'Ezio Conti. L'ultimo incontro coincide anche con il big match del settimo turno; al “Federico Crescentini” di Fiorentino c'è Folgore-Tre Penne. I primi vorranno ripartire dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, i secondi vorranno riconfermare quello che di buono hanno mostrato nella prima parte. E questa partita – al pari di Cosmos-La Fiorita – verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV Sport (canale 93 del digitale terrestre), in streaming sul sito e sulla pagina Facebook dell'emittente di Stato.