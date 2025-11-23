Campionato, altri spostamenti per neve: due gare slittano alle 18.30

Dopo le variazioni delle partite del sabato, anche la domenica del 10° turno di Campionato sammarinese è ridisegnata a causa della neve. Montecchio e Fiorentino sono ancora impraticabili e così Fiorentino - Cailungo si giocherà ad Acquaviva alle 18.30, Cosmos - Libertas a Dogana alle 18.30.

Due gare anche alle 15: l'unica confermata del turno è quella di Domagnano, tra San Giovanni e Folgore, mentre a Dogana si recupererà la sfida tra Domagnano e San Marino Academy, slittata da ieri a oggi.







