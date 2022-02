CAMPIONATO Campionato: c'è il "derby della Funivia" nel turno infrasettimanale Tre Penne-Libertas è il match di cartello della 21^ giornata che si giocherà interamente in turno infrasettimanale. Si parte questa sera con due anticipi, Faetano-Folgore e Cailungo-San Giovanni, mentre domani ci sono ben 5 incontri in calendario.

Il campionato sammarinese prosegue senza momenti di sosta. Archiviata la 20^ giornata, è già tempo della 21^ in turno infrasettimanale. Si parte dai due anticipi di questa sera, ore 21.15: a Montecchio si gioca Faetano-Folgore, ad Acquaviva è in programma Cailungo-San Giovanni. Entrambi i match hanno diversi spunti interessanti: il primo vede sfidarsi una delle squadre più in forma del campionato – i gialloblu di Girolomoni, 3 vittorie nelle ultime 4 – e i campioni di San Marino, reduci dal ko inaspettato contro il Cailungo. E nell'altra partita ci sono proprio i rossoverdi di Cristian Protti che, grazie a quel successo, possono mettere pressione al San Giovanni dodicesimo. Sono 4 i punti di distacco con la concreta possibilità di riaprire clamorosamente il discorso per gli spareggi.

Mercoledì sera, invece, si concentra il “grosso” della 21^ con ben 5 incontri in calendario. Tutte in campo le prime della classe: il Tre Penne, dopo il 3-2 subito da La Fiorita, proverà a rialzarsi nel “derby della Funivia” contro una Libertas rilanciata e tornata nelle prime 4 mentre il Tre Fiori – terzo – va a caccia di una vittoria che manca da due turni contro il Domagnano. Dulcis in fundo, La Fiorita vuole continuare nella propria rincorsa alla capolista anche se la Virtus dell'ex Gigi Bizzotto – quinta ad un solo punto dai granata – è sicuramente un avversario ostico. Obiettivi comuni, infine, per Fiorentino e Murata intenzionati ad allontanare ancora di più Juvenes/Dogana e Cosmos dalla zona play-off.

