3ª GIORNATA Campionato: caccia a Tre Penne, La Fiorita e San Giovanni Domani scatta la terza giornata del campionato sammarinese. Tra le sfide più interessanti del lotto ci sono Libertas-Folgore e Tre Fiori-Domagnano.

Tre Penne, La Fiorita e San Giovanni: sono queste le 3 squadre ancora a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti di campionato sammarinese. La terza giornata non prevede veri e propri scontri diretti al vertice ma il terzetto di testa cercherà di portarsi a casa nuovi successi per cominciare a creare un primo solco in vetta alla classifica. L'impegno più complicato delle 3 lo ha Città con la formazione di Stefano Ceci impegnata sabato contro la mina vagante Pennarossa. Alla stessa ora è di scena anche La Fiorita, a Montecchio, contro il Cailungo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La vera sorpresa di inizio stagione è il San Giovanni di Paolo Baffoni, autore di 6 punti contro Cosmos e lo stesso Cailungo. I rossoneri di Borgo Maggiore giocheranno uno dei 3 posticipi domenicali contro il Murata, per continuare a sognare. Sfida molto interessante e con parecchi spunti anche quello tra Tre Fiori e Domagnano: i campioni in carica hanno esordito con un netto 6-1 contro il Cosmos dopo aver riposato nella prima giornata, i giallorossi sono a 4 punti e ancora imbattuti. Il vero big match è, però, Libertas-Folgore. I granata di Mirko Papini sembrano aver ingranato grazie al 2-0 contro il Pennarossa nell'ultimo turno. Cosa che ancora non ha fatto la Folgore, fanalino di coda e inchiodata a 0 dopo due ko di fila. Chiudono il programma Faetano-Cosmos e Juvenes/Dogana-Virtus.



I più letti della settimana: