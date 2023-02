Campionato: cambia il programma della 19' giornata, il clou è Cosmos - La Fiorita

Il match di cartello è Cosmos-La Fiorita. È la partita più importante della giornata. Cosmos - La Fiorita è una sfida che, per numeri, può essere decisiva, soprattutto nella stagione in cui non è prevista la finale/scudetto, salvo che due squadre non arrivino a pari punti. Cosmos – La Fiorita è anche l'unica gara del sabato a non subire variazioni a causa della neve. Si gioca alle 15 ad Acquaviva. I campioni in carica di Montegiardino hanno un punto di vantaggio, ma arrivano alla supersfida con una partita in più nelle gambe visto il recupero contro il Cailungo. Sfida al vertice che interessa da vicino anche altre quattro squadre. Il calendario propone incroci tra le prime sei della classe.

Domenica si giocano: Tre Fiori – Tre Penne ad Acquaviva alle 15 ed a seguire, alle 18:30, Libertas – Virtus: sesta contro quinta della classifica. Nel programma del sabato della 19' giornata la neve ha imposto anche lo spostamento a Domagnano di San Giovanni – Cailungo, si gioca alle15 e di Murata-Juvenes/Dogana alle 18:30 ad Acquaviva. Domenica, la partita tra Fiorentino e Domagnano è stata posticipata allo Stadio Ezio Conti di Dogana alle 18:30. Riassumendo.

Sabato alle 15 si giocano Cosmos-La Fiorita ad Acquaviva e San Giovanni-Cailungo a Domagnano, mentre Murata-Juvenes/Dogana alle 18:30 ad Acquaviva. Domenica: alle 15 sono in programma Tre Fiori-Tre Penne ad Acquaviva e Folgore-Faetano a Domagnano, calcio d'inizio alle 18:30 per Libertas-Virtus ad Acquaviva e Fiorentino – Domagnano a Dogana.