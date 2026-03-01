CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: corsa a tre per lo scudetto
Questi i risultati della 23' giornata di Campionato Sammarinese: Tre Penne-Juvenes/Dogana 3-1, La Fiorita-Faetano 3-1, Fiorentino-Tre Fiori 0-2, San Giovanni-Virtus 1-1. Cailungo-Domagnano 1-2, Libertas-Folgore 2-4, Murata-Cosmos 0-3, San Marino Academy-Pennarossa 1-1.
In classifica: Virtus e Tre Fiori 56, Tre Penne 53, Folgore 46, La Fiorita 42, Domagnano 39, Cosmos 35, Fiorentino 33, Juvenes/Dogana 28, Libertas 25, San Giovanni e Pennarossa 21, Faetano 19, San Marino Academy 11, Cailungo 10, Murata -2.
[Banner_Google_ADS]