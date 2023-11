CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato, Cosmos - Tre Penne big match in diretta su San Marino RTV Nel programma dell'ottava giornata spicca la sfida tra le squadre di Ceci e Berardi. La Virtus capolista sfida il Domagnano.

Dopo sette giornate di campionato la classifica parla chiaro. La Virtus di Luigi Bizzotto si candida a ruolo di prima protagonista della stagione 2023/2024. La regina delle coppe, in bacheca quella Titano e la Supercoppa, resta insieme al Tre Penne l'unica squadra imbattuta. Il programma del sabato pomeriggio di campionato mette la squadra di Acquaviva nelle condizioni di essere anche spettatrice. Cosmos-Tre Penne big match della giornata, in diretta su San Marino RTV, si gioca alle 15, la squadra di Bizzotto scenderà in campo alle 18:15 a Montecchio contro il Domagnano conoscendo già il risultato della super sfida Ceci-Berardi. I campioni in carica vincono da sei partite consecutive in campionato. Il Cosmos viene dalla pesante sconfitta contro il Tre Fiori e non vince dall'otto ottobre.

Tra le squadre che cercano riscatto, c'è La Fiorita, terza in classifica e reduce dal ko contro la Virtus. Anche la squadra di Manfredini cerca tre punti che mancano dal successo contro il Murata. Continuità la cerca il San Giovanni contro la squadra di Montegiardino dopo la vittoria contro il Fiorentino. A Montecchio si gioca Libertas-Cailungo. Un derby importante su tutti e due i fronti, con i granata che hanno raccolto solo due punti nelle ultime quattro partite. Il Cailungo, viene o perde. I rossoverdi non hanno mai pareggiato in questo campionato. Nel programma domenicale Fiorentino e San Marino Academy puntano al secondo successo stagionale divise da appena un punto per allontanare la parte bassa della classifica. Tre Fiori-Juvenes/Dogana è gara aperta per consolidare la classifica, con la squadra di Fiorentino in serie utile da sei giornate. Murata-Pennarossa può rilanciare i bianconeri con una squadra che non ha ancora raccolto punti.

