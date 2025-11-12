Campionato di futsal, la Virtus stende il Faetano, il Murata dilaga: tutto invariato in vetta

La Virtus batte anche il Faetano e mantiene la vetta del Campionato di futsal sammarinese. Dopo sette turni, la squadra di Acquaviva è ancora a punteggio pieno, grazie al successo per 5-1 sul gialloblù, con tre reti nel secondo tempo che decidono la gara. Dietro, rimane a -2 il Murata, che fa un sol boccone della Libertas: 9-2 è il punteggio finale, con doppiette per Zanotti, Busignani, De Angelis e Moretti.

Invariate anche la terza e quarta posizione, con il Tre Penne che rimane a 16 punti, grazie al netto successo (5-0) sul Cosmos, e La Fiorita a -1 dalla squadra di Città (seppur con una gara in meno), grazie all'8-4 rifilato al Tre Fiori, con triplette per Pellegrini e Chezzi.

Dietro, il Domagnano ha ragione del San Giovanni solo per 1-0 e solo grazie a un goal di Menghi al 58', mentre la Juvenes Dogana dilaga contro il Fiorentino, vincendo per 7-0 (tripletta per Celli) e aggancia il Cosmos. Chiuderà il turno, stasera al Multieventi, la sfida tra Pennarosa e Folgore.

I risultati del 7° turno: Murata - Liberatas 9-2, Tre Fiori - La Fiorita 4-8, Domagnano - San Giovanni 1-0, Fiorentino - Juvenes Dogana 0-7, Tre Penne - Cosmos 5-0, Virtus - Faetano 5-1, Pennarossa - Folgore stasera alle 22.







