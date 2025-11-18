Campionato di futsal: primo stop per la Virtus, ma il Murata non ne approfitta

Doppio pareggio in vetta alla classifica del Campionato di futsal sammarinese, dove nessuna approfitta dello stop delle altre. La Virtus, al primo stop stagionale, pareggia per 4-4 contro La Fiorita, mentre il Murata, in una partita dal risultato più unico che raro per il calcio a 5, si ferma per 0-0 contro il Pennarossa.

L'unica a muovere la classifica ai piani alti, in un turno con sette partite su sette disputate di lunedì sera, è il Tre Penne, che batte 1-0 il Domagnano, con una rete a fine primo tempo di Gabrielli, e va a -2 dal Murata. Il solo largo successo di una giornata caratterizzata dalle poche reti è quello del Tre Fiori, che batte 6-2 il San Giovanni. Vincono anche la Folgore, per 4-1 sulla Libertas, e il Faetano, per 2-1 sul Fiorentino. Chiude il tabellino il pareggio per 2-2 tra Cailungo e Cosmos.

I risultati dell'8° turno: Domagnano - Tre Penne 0-1, San Giovanni - Tre Fiori 2-6, Libertas - Folgore 1-4, Cailungo Cosmos 2-2, Faetano - Fiorentino 2-1, Pennarossa - Murata 0-0, La Fiorita - Virtus 4-4. Riposa la Juvenes Dogana.







