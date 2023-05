Campionato: domani la prima semifinale play off Cosmos - Libertas alle 15 a Montecchio apre il programma delle semifinali. Domenica Virtus - La Fiorita.

Le semifinali play off confermano in gran parte la stagione regolare. Cosmos, La Fiorita, Virtus ci sono. Alle migliori tre, della griglia play off, si aggiunge la Libertas che ha ribaltato il fattore classifica contro il Tre Fiori, diventando l'outsider di questa post-season che assegnerà un posto, forse due, nella prossima Conference League. Domani a Montecchio alle ore 15 si apre la settimana della semifinali con Cosmos – Libertas. La squadra di Nicola Berardi è la grande favorita per aggiudicarsi i play off.

I numeri sono tutti dalla parte dei gialloverdi, sono 20 i punti conquistati in in più in classifica dal Cosmos, che però al club più antico del calcio sammarinese ha concesso un pari. I due precedenti parlano di un successo per 1-0, firmato Guidi e un pari per 1-1, con rete di Bucci per i granata e autorete per il Cosmos. La formula obbliga la squadra di Floriano Sperindio a vincere almeno una delle due partite, cosa non nuova per i granata vista l'eliminazione del Tre Fiori. In caso di parità di reti fatte/subite nel doppio confronto, il Cosmos conquisterebbe la finale play off.

Domenica l'altra semifinale. Sempre a Montecchio alle 15, si sfideranno Virtus – La Fiorita. La squadra di Thomas Manfredini ha il favore della miglior posizione in campionato, stessa situazione del Cosmos, per intenderci. I gialloblu sono reduci dalla doppia vittoria contra la Juvenes/Dogana. Ai neroverdi dell'ex di turno, Luigi Bizzotto, servirà almeno un successo per raggiungere la finale, dopo aver eliminato la Folgore con un doppio pari sfruttando la migliore posizione in classifica.

Per la Virtus, sarebbe la seconda stagionale, la prima da giocare, in attesa della finalissima di Coppa Titano contro il Tre Penne del 27 maggio. La squadra di Acquaviva, intanto è certa di un'altra finale, quella di Supercoppa Sammarinese contro il Tre Penne, visto il successo in campionato dei biancoazurri. La finale play off ha un peso specifico importante. Con il Tre Penne, già scudettato e sicuro della partecipazione alla Champions League, potrebbe bastare anche raggiungere la finale play off per qualificarsi alla Conference League.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: