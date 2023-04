Campionato: domani si apre la post-season In campo quattro squadre impegnate nel turno preliminare per entrare nel tabellone play-off.

Con gli spareggi del turno preliminare si aprirà domani sera la post-season del campionato sammarinese, valida per assegnare un posto nella prossima Conference League. Questo il programma che si gioca su gara unica: Murata - Faetano ad Acquaviva e Juvenes/Dogana - Domagnano a Montecchio. Calcio d'inizio alle 20:45. Non sono previsti supplementari e rigori, infatti in caso di parità al 90' minuto, la squadra meglio piazzata nella stagione regolare accederà al tabellone play-off.

