CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: due anticipi aprono la terza giornata Domani, San Marino Academy-Fiorentino in diretta su San Marino RTV dalle 15.

Sono due le partite che inaugurano il programma del terzo turno di Campionato Sammarinese. Il maltempo ha imposto lo spostamento di Virtus – Juvenes/Dogana. Inizialmente prevista ad Acquaviva, si gioca alle 21:15 allo Stadio Ezio Conti di Dogana. I campioni in carica della Virtus puntano il secondo successo consecutivo in campionato contro una Juvenes/Dogana che per ora ha raccolto due pari in altrettante gare giocate. Nell'altro anticipo è di scena una delle due capolista. Il Tre Fiori ha l'occasione per allungare sul Murata, ma dovrà fare i conti con la Libertas. Il club di Borgo Maggiore non ha ancora vinto ed è reduce da un pari.

Nel programma del sabato, occhi puntati su San Marino Academy U22-Fiorentino. Match al quale sarà riservato il palcoscenico della diretta su San Marino RTV a partire dalle ore 15. Si gioca allo Stadio Federico Crescentini. Umori opposti alla vigilia della partita, con la squadra di Cecchetti ancora a zero punti e quella di Leonardo Acori imbattuta e con quattro punti. Nel sabato del calcio sammarinese anche Murata-Domagnano. I bianconeri vogliono continuare l'ottimo momento di inizio stagione, i giallorossi riscattare il ko contro la Virtus. A Montecchio si gioca Folgore-San Giovanni. La squadra di Falciano cerca continuità, quella di Tognacci il primo successo dopo il pari dell'esordio con la Virtus e il ko dello scorso turno.

Tre partite anche domenica. In campo alcune delle pretendenti al titolo della squadra di Acquaviva. A Domagnano andrà in scena il derby del Marano tra La Fiorita e il Faetano. La squadra di Montegiardino ritrova Ricchiuti da avversario con le due squadre staccate di appena un punto. Tre Penne e Cosmos affrontano rispettivamente Pennarossa e Cailungo. Sulla carta le squadre guidate da Nicola Berardi e Omar Lepri partono con il favore del pronostico alla luce dei due ko incassati dalle squadre di Filippo Dolci e Roberto Sarti.

