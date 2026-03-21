Campionato: Fiorentino e Libertas si annullano, ne approfitta il Cosmos

Il Cosmos prende due piccioni con una fava nel 26° turno del Campionato sammarinese. Vincendo di misura contro il Cailungo, la squadra di Selva rosicchia due punti al Fiorentino, portandosi a -2 dal settimo posto, e contemporaneamente allunga a +6 sulla Libertas, nona.

I gialloverdi battono 2-1 i rossoverdi, con reti di Hamati e Bufi, a cui risponde Lisi - dopo l'espulsione di Iuzzolino -, ma complice anche il rigore parato da Semprini a Bua, riescono a tenere il vantaggio fino in fondo. Al Comsos il favore lo fanno proprio Fiorentino e Libertas, che pareggiano 1-1, con reti di Michelotti e Gjonaj nel primo tempo, racchiuse in soli quattro minuti, tra il 14' e il 18'.

Di questo pareggio approfitta anche il San Giovanni, che regola il Faetano per 2-0, con una doppietta di Fabbri nel secondo tempo e resta a +4 sulla prima delle escluse dal turno preliminare. I gialloblù, in striscia negativa da sei turni consecutivi, sono ormai fuori dalla contesa.

Nella gara delle 18.15, il Pennarossa ritrova la vittoria dopo 13 turni a secco, battendo il Murata, a cui restano solo quattro gare per annullare il -2 in classifica, ma con uno scontro più difficile dell'altro. Chiesanuova batte 2-0 i bianconeri, con un goal per tempo: apre Tolomeo, chiude Depaoli.

I risultati del 26° turno: Cosmos - Cailungo 2-1, Fiorentino - Libertas 1-1, San Giovanni - Faetano 2-0, Pennarossa - Murata oggi alle 18.15. Domenica alle 15 Juvenes Dogana - San Marino Academy, Tre Fiori - La Fiorita, Tre Penne - Folgore, Virtus - Domagnano.







