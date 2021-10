CAMPIONATO Campionato: Folgore, Tre Fiori e Murata di misura Il mercoledì del campionato sammarinese "saluta" i ritorni di Folgore e Tre Fiori, vincenti entrambi 2-1 rispettivamente contro Cailungo e Pennarossa. Il Murata stende 1-0 la Libertas mentre l'unico pareggio di giornata è lo 0-0 tra Fiorentino e Cosmos.

Dopo un avvio così così i campioni in carica della Folgore stanno tornando a far paura. Il Cailungo, a sua volta, spaventa i giallorossoneri passando in vantaggio con Muccioli, bravo a capitalizzare al meglio il lavoro di Ferrari. Gli uomini di Cristian Protti, però, si fanno gol da soli quando un retropassaggio sbagliato consente a Lorenzo Dormi di firmare l'1-1. Ad inizio ripresa rimonta completata da Falciano con Eric Fedeli che anticipa il diretto marcatore e non lascia scampo all'estremo difensore rossoverde. 2-1 Folgore e 2-1 anche per il Tre Fiori che si rialza dopo le due sconfitte consecutive. Passa solo un minuto quando Lualdi rovescia alle spalle di Semprini e porta avanti i ragazzi di Matteo Cecchetti. Nel secondo tempo il Pennarossa pareggia grazie all'incornata di Tomassini, difensore della Nazionale Under 21 ma il suicidio difensivo di Raffelli spiana la strada al duo Zoumbare-Pollino con quest'ultimo che, con un colpo da biliardo, regala 3 punti fondamentali ai gialloblu.

[Banner_Google_ADS]



Al Murata, invece, basta la zampata di Marco Bernardi per aver ragione di una lanciatissima Libertas e per trovare il primo hurrà stagionale. Succede di tutto nella “classica” tra La Fiorita e il Tre Penne: Migani respinge il calcio di rigore di Amati ma, nella ripresa, Montegiardino va in vantaggio grazie al quarto centro in campionato di Tommaso Guidi. Guidi che poi sarà espulso per doppia ammonizione al pari di Tommaso Zafferani. Senza reti, poi, l'ultimo match tra Fiorentino e Cosmos.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: