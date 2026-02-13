Campionato futsal, al Murata lo scontro al vertice: è fuga

Il Murata Futsal domina lo scontro diretto con il Tre Penne e va a +4 sul secondo posto, dopo il recupero della 14^ giornata di campionato. Il turno, rinviato per maltempo, si è giocato per intero ieri sera, con ampi successi della capolista, della Virtus, del Pennarossa e de La Fiorita.

I bianconeri hanno battuto 7-1 il Tre Penne (tripletta per De Angelis e Moretti, goal di Busignani), prendendosi un ampio vantaggio nella corsa al primo posto della regular season. Ai biancazzurri si riavvicina la Virtus, che si rialza subito battendo 8-3 la Folgore, grazie a sei goal segnati nella ripresa. Tra il Tre Penne e i nerazzurri ci sono ora solo 2 punti, ma la squadra di Città deve ancora osservare il turno di riposo nel girone di ritorno.

Si fa rivedere anche La Fiorita, vincente per 6-0 sul Cosmos, in una partita mai in discussione, grazie alla tripletta di Chezzi, alla doppietta di Pellegrini e al goal di Tassitano. Ancora più ampio il successo del Pennarossa sul San Giovanni, ultimo in classifica: Chiesanuova s'impone per 12-2 (triplette per Timpani e Verri) e mette 10 punti tra sé e il sesto posto, scavando un solco tra le prime cinque posizioni e il resto del gruppo.

Nelle altre gare spicca il doppio salto avanti del Cailungo, che passa per 2-0 con la Libertas e sale al decimo posto, mentre Juvenes Dogana e Domagnano vincono di misura su Faetano e Tre Fiori.

I risultati del 14° turno: Faetano - Juvenes Dogana 3-4, Folgore - Virtus 3-8, Murata - Tre Penne 7-1, Pennarossa - San Giovanni 12-2, Libertas - Cailungo 0-2, La Fiorita - Cosmos 6-0, Tre Fiori - Domagnano 0-1. Riposa il Fiorentino.







