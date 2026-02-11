FUTSAL Campionato futsal, al Tre Penne lo scontro al vertice con la Virtus I biancoblù vincono 2-0 e restano a -1 dal Murata, che vince ancora

Campionato futsal, al Tre Penne lo scontro al vertice con la Virtus.

Il Tre Penne Futsal fa sul serio: batte la Virtus e allunga rispetto al terzo posto, restando a solo un punto dal Murata, anche se con una gara disputata in più rispetto alla capolista e ai neroverdi. Nel 20° turno di campionato, la squadra di Città s'impone per 2-0 con goal di Cola e Sabatino, entrambi nel recupero del primo tempo, dopo che la Virtus aveva sbagliato un rigore in apertura con Pasqualini.

In testa prosegue come un rullo compressore la marcia del Murata, vincente per 7-1 sul San Giovanni, che però aveva stappato la partita. Ritrova il successo La Fiorita, dopo l'inaspettato k.o. contro il Faetano, battendo 5-2 la Juvenes Dogana, e tenendo a distanza il Pennarossa, che supera 5-1 il Cosmos.

Di questo stop non approfitta la Folgore, che cede per 3-0 contro il Domagnano e non riesce e mettere margine tra sé e i gialloverdi. Chiudono la giornata il successo per 2-0 della Libertas sul Faetano, che vale ai granata l'aggancio ai gialloblù al 10° posto, e quello di misura, per 4-3, del Fiorentino sul Cailungo.

I risultati del 20° turno: San Giovanni - Murata 1-7, Folgore 0-3 Domagnano, Cosmos 1-5 Pennarossa, Tre Penne - Virtus 2-0, La Fiorita - Juvenes Dogana 5-2, Libertas - Faetano 2-0, Cailungo - Futsal 3-4. Riposa il Tre Fiori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: