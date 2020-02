FUTSAL Campionato futsal: Fiorentino facile sul Tre Fiori, Folgore prima da sola nel B Il derby con la capolista del Gruppo A costa il primato ai gialloblu.

Tra stagione passata e stagione in corso sono 46 vittorie di fila per il Fiorentino, stavolta un 3-0 sul Tre Fiori firmato da Busignani, Pasqualini e Maiani. I campioni in carica comandano il Gruppo A con un tranquillo +8 sul Faetano, a sua volta vincente 6-3 contro una Libertas ancora a quota 0. I granata vanno sul doppio vantaggio con Tamagnini e Balducci – a segno dalla sua porta – poi vengono ribaltati da Andreini e dal poker del nazionale Mattioli. Infine l'accorcio di Giardi e il sigillo di Carlucci.

La seconda del girone vede salire a 6 i punti di vantaggio sulla Juvenes/Dogana, che con La Fiorita va sotto due volte – Bernardi e Paesini – impatta prima con Forcellini e poi con Zonzini e acciuffa il 2-2. Ora però condivide l'ultimo posto utile per i playoff col Domagnano, che col Cosmos fugge con Bollini e Piscaglia, si vede ribaltato da Burgagni e dalla doppietta di Esposito e infine trova un rocambolesco 4-3 coi gol di Pelliccioni e Zanfino.

Nel Gruppo B invece la Folgore sfrutta il ko del Tre Fiori per prendersi la vetta solitaria, grazie al pirotecnico 9-5 sulla Virtus. Per Falciano tris di Bernardi, doppietta di Chezzi e reti di Felici, Venerucci, Casadei e Giorgini, per Acquaviva doppietta di Morganti e marcatura anche per Manuel Poggiali – all'esordio – Pacheco e Ferrenti. Per la lotta al terzo posto, il Pennarossa sale a -4 dalla Fiorita col 7-3 sul San Giovanni: doppiette per Cappelli, Renzi e per il rossonero Burgagni – in tabellino insieme a Capicchioni – per Chiesanuova a segno anche Mariotti, Macina e Tomassoni.

