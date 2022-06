FUTSAL Campionato Futsal: Folgore campione di San Marino

È doppietta Folgore. La finale di campionato sammarinese di futsal va alla Folgore che s'impone 3-1 su La Fiorita e bissa così il successo nella Titano Futsal Cup. La squadra di mister Spada va in vantaggio in chiusura di primo tempo con Massimiliano Bernardi che riesce ad infilare la palla tra le gambe di Marchetti. Il 2-0 è invece opera di Busignani che sfrutta al meglio un assist dello stesso Bernardi. La Fiorita accorcia le distanze al 52' con Pellegrini che riceve palla spalle alla porta, si gira e trafigge Protti. Nel recupero i gialloblu provano il tutto per tutto con Giacomo Bernardi portiere di movimento che non sfrutta una buona occasione. A chiudere il match è invece l'altro portiere, Protti: perfetta la sua palombella sul tiro da porta a porta che mette fine alla sfida. La Folgore vince il suo secondo campionato e stacca per la prima volta il pass europeo. Sugli spalti numeroso il pubblico, tra cui la Nazionale femminile dell’Ucraina, ospite della Federcalcio.

