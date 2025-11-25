FUTSAL Campionato futsal, il Murata schianta la Virtus e va in testa da solo I bianconeri vincono per 7-0 lo scontro diretto: ora sono a +3 sui neroverdi. La Fiorita di misura sul Tre Penne

Campionato futsal, il Murata schianta la Virtus e va in testa da solo.

Il Murata distrugge la Virtus nello scontro diretto e si prende la vetta del Campionato sammarinese di futsal in solitaria. Il big match della 10^ giornata finisce 7-0 per i bianconeri: un risultato senza appello, maturato in larga parte nel primo tempo, chiuso sul 5-0 da Busignani e compagni, e poi arrotondato nella ripresa. Ora il Murata comanda con 26 punti, tre in più rispetto alla squadra di Acquaviva.

Nell'altro scontro diretto del turno, La Fiorita batte di misura il Tre Penne e lo aggancia a quota 22. Finisce 3-2 per i gialloblù, con reti tutte nel primo tempo: apre Muccioli all'8', la squadra di Città pareggia e ribalta la gara tra 21' e 22' con l'autogoal di Raschi e il vantaggio di Sabatino, ma a stretto giro arriva il controsorpasso de La Fiorita, grazie a Chezzi e Pellegrini. Avendo già riposato, il club di Montegiardino è potenzialmente a portata di sorpasso nei confronti della Virtus, avendo un solo punto in meno.

Sono tre le altre partite già giocate di lunedì sera. A metà classifica c'è il sofferto successo della Folgore sul Fiorentino, in quello che fino a due stagioni fa era il duello per la supremazia nel futsal sammarinese: finisce 5-4, ma succede succede di tutto, con la squadra di Falciano che segna due autogoal e riceve ben tre espulsioni. Netto successo del Cosmos, che batte 6-0 il San Giovanni, con ben cinque reti nel secondo tempo (spicca la tripletta di Bacciocchi), mentre il Tre Fiori supera per 4-2 il Faetano, spinto dalla doppietta di Podeschi.

I risultati del 10° turno: La Fiorita - Tre Penne 3-2, Faetano - Tre Fiori 2-4, San Giovanni - Cosmos 0-6, Folgore - Fiorentino 5-4, Murata - Virtus 7-0, Pennarossa - Cailungo stasera alle 22 (Palestra di Acquaviva), Juvenes Dogana - Domganano domani alle 22 (Multieventi Sport Domus), riposa la Libertas.

